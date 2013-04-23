Задержан один из 10 самых разыскиваемых в США преступников

Один из "десяти самых разыскиваемых" американскими властями преступников, бывший школьный учитель Эрик Тот, обвиняемый в производстве и хранении детской порнографии, был задержан полицейскими Никарагуа при попытке пересечения границы с Гондурасом, сообщает в агентство Associated Press.

Он был арестован американскими властями в 2008 году после того, как в его фотоаппарате были обнаружены кадры с детской порнографией. Вскоре после ареста его выпустили под залог , и он бесследно скрылся. За информацию о преступнике ФБР объявило награду в 100 тысяч долларов, пишет РИА Новости.

Как сообщил главный инспектор национальной полиции Никарагуа Гленда Завала, Тот был задержан в минувшие выходные по международному ордеру на арест.

В список "десяти самых разыскиваемых преступников" США Тот попал в апреле 2012 года, когда ФБР заменило им в этом списке бывшего главаря международной террористической сети Аль-Каида Усаму бен Ладена.