За информацию о "белгородском стрелке" полиция обещает 3 миллиона

Белгородская полиция обещает 3 миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать убийцу шести человек.

Об этом сообщил в УМВД по Белгородской области.

"По совместному решению руководства УМВД России по Белгородской области и областного правительства размер денежного вознаграждения за значимую информацию, которая позволит установить местонахождение и задержать подозреваемого в убийстве шестерых белгородцев, которое произошло 22 апреля около 14 часов в центре Белгорода, составит не менее 3 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о предполагаемом убийце, просят звонить по телефону (84722) 352-033 или 02.

В Белгороде убиты шесть человек: подробности, фото, видео

Напомним, 22 апреля, панее неоднократно судимый 32-летний Сергей Помазун устроил стрельбу сначала в оружейном магазине, потом на Народном бульваре в Белгороде. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна 16-летняя девушка скончалась в реанимации.

По данным полиции, стрелок действовал в одиночку. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".На данный момент Помазун не задержан.

23 и 24 апреля в Белгородской области объявлен траур по жертвам трагедии.