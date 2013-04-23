Бостонский террорист заявил, что организатором взрывов был его старший брат

Подозреваемый в бостонских взрывах Джохар Царнаев отвечает на вопросы ФБР в письменном виде. В частности, он уже сообщил, что идейным вдохновителем и главным организатором теракта в Бостоне был его старший брат — 26-летний Тамерлан, убитый в перестрелке с полицией.

По словам Джохара, брат хотел устроить взрывы с целью защитить ислам. Также он подчеркнул, что они с Тамерланом не были связаны ни с какими международными террористическими группировками, - передает Вести.ру.

Как известно, власти США предъявили официальные обвинения одному из предполагаемых организаторов теракта в Бостоне — Джохару Царнаеву. 19-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в перестрелке с полицией при задержании, находится в одной из бостонских больниц. Он принимал участие в заседании окружного суда штата Массачусетс в режиме телеконференции из своей больничной палаты.

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Судья Мэриэнн Боулер зачитала Царнаеву его права и объявила, что ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая массовое убийство. Джохару грозит наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения. В ответ предполагаемый террорист утвердительно кивнул в знак того, что понимает суть обвинений.

У Царнаева повреждены голосовые связки, в связи с чем он не может говорить. 22 апреля он произнес лишь одно слово — "нет", отвечая на вопрос судьи о том, может ли заплатить за услуги адвоката. Сейчас интересы обвиняемого представляет назначенный судом государственный защитник Уильям Фик.

"По итогам заседания я могу заключить, что обвиняемый находится в сознании, здравом уме и понимает характер предъявленных ему обвинений", — заявила судья Мэриэнн Боулер.

Напомним, 15 апреля в Бостона на финише марафона, с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В результате погибли три человека, более 180 получили ранения. Американские власти уверены, что организаторами и исполнителями этих взрывов были братья Царнаевы — 19-летний Джохар и 26-летний Тамерлан.

Первое судебное слушание по делу назначено на 30 мая.

фото: видео: Вести.ру.