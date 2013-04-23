Протокол слушаний по бостонскому террористу: у него нет денег на адвоката

Сегодня, 23 апреля, американские СМИ опубликовали протокол первого слушания по делу Джохара Царнаева, которому накануне в больнице предъявили обвинения в организации теракта в Бостоне.

В тексте протокола на 9 страницах, размещенном на сайте телерадиокомпании CNN, описывается процесс предъявления обвинений, в ходе которого Царнаеву сообщили о грозящем ему наказании, решении о помещении под арест и назначении даты следующих слушаний — 30 мая в 10.00 (17.00 по киевскому времени), пишет РИА Новости.

Царнаев обвиняется в применении оружия массового поражения и умышленном уничтожении имущества при помощи взрывных устройств, повлекшем гибель людей. На слушаниях помощник прокурора Уильям Вайнреб сообщил, что максимальной мерой наказания за каждое из этих преступлений является смертная казнь или пожизненное заключение, а также штраф в размере 250 тысяч долларов. Защита попросила отложить рассмотрение вопроса о возможном освобождении Царнаева под залог.

Взрывы в Бостоне и "разборки" с террористами

Из протокола допроса следует, что раненый в шею Царнаев отвечал на вопросы кивком головы. В тексте нет упоминаний о том, чтобы обвиняемый давал показания письменно. Лишь один раз Царнаев произнес "нет", отвечая на вопрос, может ли он оплатить услуги адвоката.

Ранее СМИ на источники в правительстве США сообщили, что в больнице Царнаев якобы заявил следователям, что главным организатором теракта был его старший брат Тамерлан. По его словам, за их действиями не стояли международные террористические группировки, а целью действий Тамерлана была защита ислама.

Напомним, 15 апреля на международном марафоне в Бостоне, прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 180 человек получили ранения.

В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона полиция задержала подозреваемого — 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу.

Старший брат подозреваемого Тамерлан скончался от ран, полученных в перестрелке с полицией.