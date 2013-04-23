Бойня в Белгороде: полиция возбудила еще два уголовных дела

Еще два уголовных дела возбуждено по факту стрельбы в центре Белгорода, в результате которой были убиты шесть человек, сообщает во вторник Следственный комитет РФ.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов к нему) и пунктом "б" части 4 статьи 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов к нему с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Уголовные дела соединены в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по факту убийства шести человек (часть 2 статьи 105 УК РФ)", — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

В СКР также отмечают, что разыскиваемый Сергей Помазун захватил в магазине "Охота" как минимум одно ружье, сообщается на сайте следственной комиссии.

Накануне днем 31-летний Сергей Помазун открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на Народном бульваре в Белгороде. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна 16-летняя девушка скончалась в реанимации.

За информацию о белгородском стрелке полиция обещает вознаграждение в 3 миллиона рублей.