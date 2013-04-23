Опубликованы новые подробности стрельбы в Белгороде и розыска убийцы

Белгородская полиция установила личность погибшего в результате стрельбы в центре города.

Им оказался житель города 1964 года рождения, сообщает во вторник региональное управление МВД по Белгородской области.

"Личность мужчины, погибшего в результате тяжкого преступления, совершенного 22 апреля в центре Белгорода, установлена. Это Болдырев Игорь Юрьевич, 1964 года рождения, житель Белгорода", — говорится в сообщении.

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Между тем, сотрудники полиции Москвы и Московской области получили ориентировки для поиска преступника, расстрелявшего в Белгороде шесть человек.

"Для его поисков отрабатываются места массового пребывания людей, в том числе метро, вокзалы", - сказали в пресс-службе столичной полиции.

УМВД России по Белгородской области просит автомобилистов предоставить материалы с видеорегистраторов, которые были отсняты автовладельцами 22 апреля 2013года в промежутке времени между 14:00 и 16:00 в районе улиц Октябрьской и Калинина г. Белгорода.



Сотрудники полиции уверены, что информация с видеорегистраторов поможет в поиске убийцы, сообщается на сайте МВД по Белгородской области.

О получении ориентировок на Сергея Помазуна сообщили также в пресс-службе подмосковного главка. "Силами патрульно-постовой службы, оперативниками уголовного розыска отрабатываются все возможные места появления преступника. Усилены проверки на территориях, прилегающих к железнодорожным станциям, идут проверки граждан на рынках области", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время около 2 тысяч сотрудников полиции принимают участие в поиске преступника в Белгородской области. Московские специалисты вместе с сотрудниками СОБРа и ОМОН УМВД России по Белгородской области участвуют в отработке мест возможного нахождения преступника. Усиленные наряды правоохранительных органов прочесывают улицы и дома Белгорода.

Аналогичную работу проводят в соседних регионах Черноземья, информация о преступнике передана сотрудникам управлений МВД Украины в Харьковской, Луганской и Сумской областях, с которыми граничит Белгородская область. По ориентировке на подозреваемого работают и другие силовые ведомства региона, в том числе пограничная и таможенная службы.

Напомним, 22 апреля, 31-летний Сергей Помазун открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на улице в центре Белгорода. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна 16-летняя девушка скончалась в реанимации. Мотивы преступления пока неясны, в то же время ранее сообщалось, что массовое убийство произошло якобы в ходе разбойного нападения на оружейный магазин.

После этого Помазун скрылся, его поиск, по последним данным, идет по всей России и в Украине. За информацию, которая поможет поймать мужчину, полиция обещает 3 миллиона рублей.