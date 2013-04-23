Отец рассказал, как после тюрьмы белгородский стрелок стал психопатом

Отец Сергея Помазуна, которого подозревают в убийстве 6 человек в Белгороде, Александр Помазун заявил, что после тюрьмы его сын стал "практически психопатом".

На допросе в СУ СК Белгородской области Помазун-старший заявил, что в последнее время сын вел себя совершенно неадекватно. Сергей неоднократно угрожал ему, а две недели назад, вспылив, набросился с кухонным ножом и сильно порезал руку, сообщает Lifenews.

Александр не стал обращаться к врачам и в полицию, понимая, чем это может обернуться для Сергея. Но обстановка дома только накалялась. Во время коротких визитов Сергей регулярно одалживал деньги у родителей. Последний раз Помазун-младший появился у них вечером перед бойней. При этом он заявил, что ему необходимы срочно 1000 рублей на бензин.

Все подробности стрельбы в Белгороде ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Издание пишет, что у Сергея не было прав на вождение автомобиля, поскольку он так и не сдал экзамены в ГИБДД. Он трижды ходил на сдачу теоретической части, но так и не получив заветной корочки, просто махнул рукой и решил ездить без них, причем, на родительской машине. Недавно парень снова решил попытать удачу в ГИБДД и сел за билеты. Из-за этого в последнее время он перешел на ночной образ жизни, - днем спал, а как стемнеет садился за книжки.

Представители следственной группы заявляют, что на допросе Александр Помазун утверждал, - раньше сын был абсолютно нормальным человеком, но коренным образом изменился после отсидки. Проведя почти пять лет в ИК-7 Белгородской области за угон автомобилей, парень вернулся домой совершенно другим человеком, - угрюмым, вспыльчивым, "практически психопатом".

Как заявляют эксперты, Сергей Помазун пытался вести прицельный огонь, явно стараясь попадать людям именно в головы, - парень стрелял, чтобы убить, а не просто ранить прохожих.

Стрельбе Сергея, по словам отца, обучили в армии, - Александр, как профессиональный егерь, несколько раз брал сына на охоту, но он никакого интереса к ней не проявлял. Но некоторые азы обращения с винтовками все же выучил, послушав наставления папы.

Ранее "Главред" сообщал, что по неизвестным причинам 31-летний Сергей Помазун открыл огонь по сотрудникам оружейного магазина, а затем и по случайным прохожим. Погибли 6 человек, в том числе две несовершеннолетние девочки.