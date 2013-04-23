Число пострадавших при теракте в Бостоне увеличилось до 282

Число пострадавших от взрывов на марафоне в Бостоне резко возросло.

Согласно обновленным данным местной комиссии здравоохранения, оно достигло 282 человек, передает The Boston Globe.

Число жертв осталось неизменным - погибли три человека: 23-летняя гражданка Китая и двое американцев - 29-летняя женщина и восьмилетний мальчик.

До последнего времени сообщалось о более 180 раненых. При этом в обвинении, которое накануне было зачитано выжившему бомбисту Джохару Царнаеву, говорится о "более чем 200 пострадавших".

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Как объясняют в комиссии, многие обратились к врачам лишь через несколько дней после теракта. "Один из типичных примеров - проблемы со слухом. Люди сначала считали, что их слух ослаб на время", - сказал представитель ведомства Ник Мартин. Такие люди обратились к медикам только после того, как частичная потеря слуха и звон в ушах не прошли и спустя длительное время. Другие сначала не придали значения мелким ранениям шрапнелью.

По данным на, 22 апреля, в больницах оставались 48 пострадавших, двое - в критическом состоянии. Это семилетняя девочка - сестра погибшего ребенка, как уточняет The Daily Mail, и мужчина старше 60 лет. Состояние девочки стабильно улучшается.

То, что за прошедшие дни никто из пациентов не умер, свидетельствует о качестве оказанной им медицинской помощи, говорят специалисты. Однако многим предстоит длительное лечение, в том числе серьезная психологическая помощь. Особенно тем, кто потерял конечности - ампутация была необходима 14 пациентам.

Напомним, 15 апреля на международном марафоне в Бостоне, прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 180 человек получили ранения.



В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона полиция задержала подозреваемого — 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Джохару предъявлено обвинение, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.



Старший брат подозреваемого Тамерлан скончался от ран, полученных в перестрелке с полицией.