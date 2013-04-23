Лукашенко согласился на размещение российской авиабазы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия планирует создать в его стране авиабазу, а уже к 2015 году появится авиаполк с истребителями.

Об этом он сказал во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает БЕЛТА.

"Мы приступаем к рассмотрению плана по созданию здесь российской авиационной базы с самолетами-истребителями. Надеемся, что в 2015 году здесь уже появится авиационный полк", - сказал министр.

По словам Шойгу, в 2013 году предполагается создать в Беларуси авиационную комендатуру и поставить первое дежурное звено боевых истребителей.

"Мы предполагаем и дальше рассматривать вопросы, необходимые для усиления обороноспособности наших белорусских коллег и братьев", - добавил он.

Кроме того Шойгу заявил: "Уже в 2014 году Россия по вашей договоренности с Владимиром Путиным поставит 4 дивизиона С-300 для защиты воздушного пространства".

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале Минобороны Японии заявило, что два российских истребителя Су-27 вторглись в воздушное пространство страны у побережья острова Хоккайдо. На их перехват были направлены японские самолеты.

фото: belta.by