Названа причина стрельбы в Белгороде: убийце не продали патроны

31-летний Сергей Помазун, которого подозревают в убийстве 6 человек в Белгороде, мог открыть стрельбу из-за отказа продать ему патроны в магазине "Охота".

Об этом со ссылкой на радиостанцию "ВестиFM" сообщает Lenta.ru.

Как стало известно журналистам, накануне преступления Помазун пришел в магазин и попросил патроны, но с ним отказались заключать сделку из-за судимости (вероятно, имеется в виду, что судимость помешала мужчине получить разрешение на оружие, необходимое для покупки патронов). Тогда он пообещал вернуться и всех убить, но его не восприняли всерьез.

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Ранее "Главред" сообщал, что убийство было совершено 22 апреля. Помазун похитил у своего отца карабин, ружье, травматический пистолет и автомобиль BMW X5. Он приехал в магазин "Охота" и застрелил троих продавцов, а также случайных прохожих: мужчину и двух старшеклассниц.