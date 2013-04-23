Стрельба в Белгороде: отец не пережил смерти дочери

Отец 14-летней Алины Чижиковой, которая стала жертвой стрельбы в Белгороде, умер утром в тот же день в больнице, причина смерти уточняется.

Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы областного правительства сообщает РИА Новости.

"Достоверно известно, что происшествие с отцом убитой девочки по хронологии было раньше, чем стрельба", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что причина смерти выясняется.

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Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник днем 31-летний Сергей Помазун открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на Народном бульваре в Белгороде. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна 16-летняя девушка скончалась в реанимации.

фото: izvestia.vbelgorode.ru