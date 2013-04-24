Белгородский стрелок, убивший шестерых человек, задержан

Российские полицейские задержали Сергея Помазуна, подозреваемого в убийстве шестерых человек в Белгороде.

Об этом сообщает сайт МВД РФ. По данным правоохранителей, при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление - ранен полицейский.

Помазун был задержан при попытке выехать из зоны оцепления в Белгороде на грузовом железнодорожном составе. Полицейские опознали его и задержали около 23:00 по московскому времени (22:00 по Киеву), при этом один из них получил четыре ножевых ранения.

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В то же время, РИА Новости опубликовало подробности задержания "белгородского стрелка".

"В ходе патрулирования территории сотрудники транспортной полиции, откомандированные из Москвы для розыска беглеца, опознали его по приметам и предприняли меры по задержанию. Патруль состоял из двух сотрудников транспортной полиции Курского вокзала. В ходе задержания майор полиции Юрий Седых, начальник подразделения транспортной полиции Курского вокзала по борьбе с посягательствами на хищение грузов, получил ножевые ранения глаза и предплечья. Он госпитализирован", — рассказали агентству в МВД РФ.

Другие полицейские не пострадали. Как сообщили на станции "скорой помощи" в Белгороде, полицейские сами доставили своего раненого коллегу в больницу. В операции задержания участвовали четверо полицейских.



"Поступило сообщение о ножевом ранении на железнодорожном вокзале. Кого ранили — мы не знали. Когда бригада только выехала, дали отбой. Потом уточнили, что полицейские доставили коллегу в больницу сами", — сказала врач "скорой помощи".



На месте задержания сейчас работает следственно-оперативная группа. Уже обнаружен нож, которым был ранен полицейский. Сам задержанный не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по факту ранения "белгородским стрелком" полицейского при задержании.

Напомним, стрельба в Белгороде произошла в понедельник, 22 апреля, в местном магазине "Охота".

По одной из версий, Помазун устроил ее потому, что ему не продали патроны. В результате погибли шесть человек - трое продавцов магазина и случайные прохожие - мужчина м две школьницы.

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