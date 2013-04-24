Белгородского стрелка отправят на психиатрическую экспертизу

Помазун уже начал давать показания.
Об этом сообщила официальный представитель следственного управления Следственного комитета региона Елена Козырева, пишет РИА Новости.
"Следствием будет назначена Сергею Помазуну психоло-психиатрическая экспертиза", — сказала она.
Также Козырева отметила, что Помазун уже начал давать показания.
По ее словам, в отношении задержанного была проведена официальная процедура задержания.
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Следователь также подчеркнула, что планируется проведение неотложных следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие похищенного оружия, которое было применено в ходе стрельбы.
По последним данным, сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания одного из отделов полиции.
Напомним, Сергей Помазун, подозреваемый в убийстве шести человек в Белгороде, по данным полиции, родился в 1981 году, проживает в Белгороде, имеет одну судимость и отсидел четыре года, но сразу по нескольким статьям.
Ранее сообщалось о том, что полиции удалось задержать Помазуна. В результате операции был ранен полицейский.
Фото: Вести.ру