Белгородского стрелка отправят на психиатрическую экспертизу

Следствие намерено направить Сергея Помазуна, обвиняемого в убийстве шести человек в Белгороде, на психиатрическую экспертизу

Об этом сообщила официальный представитель следственного управления Следственного комитета региона Елена Козырева, пишет РИА Новости.

"Следствием будет назначена Сергею Помазуну психоло-психиатрическая экспертиза", — сказала она.

Также Козырева отметила, что Помазун уже начал давать показания.

По ее словам, в отношении задержанного была проведена официальная процедура задержания.

В Белгороде убиты шесть человек: подробности, фото, видео

Следователь также подчеркнула, что планируется проведение неотложных следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие похищенного оружия, которое было применено в ходе стрельбы.

По последним данным, сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания одного из отделов полиции.

Напомним, Сергей Помазун, подозреваемый в убийстве шести человек в Белгороде, по данным полиции, родился в 1981 году, проживает в Белгороде, имеет одну судимость и отсидел четыре года, но сразу по нескольким статьям.

Ранее сообщалось о том, что полиции удалось задержать Помазуна. В результате операции был ранен полицейский.

Фото: Вести.ру