КНДР строит противотанковые баррикады

КНДР собирает противотанковые сооружения из бревен, булыжников и цемента на границе с Южной Кореей, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на китайский телеканал.

Утром, 24 апреля, китайский телеканал Beijing TV показал, как военные Северной Кореи сооружают огромные бетонные колонны на приграничной территории. По мнению телеканала, баррикады будут сдерживать танки и другую военную техники Южной Кореи в случае начала военных действий, пишет РИА Новости.

Китайский телеканал отметил, что сооружение противотанковых баррикад является далеко не обыденным делом для северокорейцев, и предположил, что руководство КНДР готовится к войне. Отношения между Пхеньяном и Сеулом значительно ухудшились после жесткой реакции КНДР на проведение США и Южной Кореей широкомасштабных военных учений. В начале апреля появились предположения о том, что Северная Корея может осуществить испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Мусудан". По информации СМИ, в случае неудачного пуска баллистических ракет типа "Мусудан" Пхеньян может произвести одновременный пуск нескольких ракет типа "Скад" и "Нодон".

На прошлой неделе государственный комитет обороны КНДР представил список условий для ведения диалога с Южной Кореей и США, среди которых указаны "вывод всех ядерных средств из региона" Корейского полуострова, отмена "сфабрикованных и несправедливых санкций ООН", обещание не угрожать суверенитету страны и обязательные извинения за враждебные действия по отношению к Пхеньяну. Южная Корея и США назвали эти требования абсурдными.