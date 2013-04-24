Террорист Царнаев признался, что они с братом устроили взрывы в Бостоне

Источники в правоохранительных органах, знакомые с ходом расследования теракта, сообщает, что Джохар Царнаев признался ФБР, что они с братом устроили взрывы в Бостоне.

Об этом сообщает электронная версия издания The Boston Globe, пишет ИТАР-ТАСС.

Террорист, получивший тяжелые ранения, находится в бостонской больнице

Он дает показания в письменном виде. Власти США предъявили ему официальные обвинения. 30 мая Царнаеву предстоит предстать перед судом.

Между тем, в Вашингтоне представители ФБР готовятся давать показания американским сенаторам. Те зададут всего один вопрос: почему не был предотвращен теракт в Бостоне. Еще в 2011 году Россия передала ФБР информацию о Тамерлане Царнаеве, приверженце радикального ислама.

Жертвами бостонского теракта стали три человека, 282 получили ранения. Один из виновников взрыва, Тамерлан Царнаев, погиб в перестрелке. Его младший брат выжил и был задержан. Ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение