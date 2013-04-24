Опубликованы первые кадры задержания белгородского стрелка: "Я стрелял в ад"

На видео, распространенном белгородской полиции, есть кадры с только что схваченным убийцей шести человек Сергеем Помазуном.

Сергей Помазун со ссадинами на лице лежит на земле, полицейский держит его закованные в наручники руки. Слышно, как убийца, жертвами которого стали две школьницы 14 и 16 лет, говорит: "Я в детей не стрелял. Я в ад стрелял". "В кого?" - переспрашивают стражи порядка. "В ад", - повторяет преступник.

Сергею Помазуну пока предъявлено обвинение по трем эпизодам преступления - "убийство шести лиц" (ст.105, ч.2, п."а"), "хищение оружия и боеприпасов" (ст.226, ч.1; эпизод связан с найденным в квартире Помазуна взломанным оружейным сейфом), "хищение оружия и боеприпасов, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья" (ст.226, ч.4, п."б"; здесь речь о магазине "Охота", откуда преступник также забрал как минимум один ствол). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

фото; Видео:Вести.ру; канал RT, сайт УМВД по Белогородской области