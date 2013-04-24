Белгородский стрелок отказался давать показания

Сергей Помазун, расстреливший шестерых человек в центре Белгорода 22 апреля, отказался от дачи показаний.

Об этом сообщила пресс-секретарь следственного упавления Следственного комитета РФ по Белгородской области Елена Козырева, пишет Lenta.ru.

Ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ: убийство (статья 105), хищение боеприпасов и оружия (статья 226), а также хищение боеприпасов и оружия с применением насилия (статья 226, часть четвертая), - пишет ИТАР-ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в отношении Помазуна также возбудили уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти), так как при задержании он нанес сотруднику полиции ножевые ранения. Однако, по словам представителя СК, обвинения по 318-й статье белгородскому стрелку пока не предъявлено.

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Помазуну назначили адвоката. Ожидается, что в среду, 24 апреля, будет решен вопрос о его аресте.

Напомним, 22 апреля, Сергей Помазун открыл стрельбу в магазине "Охота" в центре Белгорода. Он убил трех продавцов, а затем вышел на улицу, где застрелил еще троих человек: мужчину и двоих несовершеннолетних девушек.

По данным следствия, ранее Помазун похитил у своего отца автомобиль BMW X5, ружье "Иж", карабин "Сайга" и травматический пистолет. С места происшествия убийца скрылся.

По некоторым данным, Помазун устроил стрельбу, так как накануне в оружейном магазине ему отказались продать патроны. Тогда мужчина пообещал вернуться и всех убить, но его слова не восприняли всерьез.

23 апреля убийца был задержан. Полицейские увидели в районе вокзала мужчину, который показался им подозрительным и попытались проверить у него документы, после чего произвели задержание. Помазун оказал сопротивление, ранив одного из сотрудников правопорядка ножом.