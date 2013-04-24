Бостонские террористы мстили за войны в Ираке и Афганистане

Джохар Царнаев, обвиняемый в совершении теракта во время Бостонского марафона, и его брат совершили теракт под впечатлением от войн в Ираке и Афганистане.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, близкий к расследованию, пишет РИА Новости.

Как следует из допроса Царнаева, они с братом изготавливали бомбы по инструкциям онлайн-журнала "Inspire", который "Аль-Каеда" выпускает с 2010 года. В этом журнале дважды выходили материалы о способах изготовления бомб из скороварок.

По словам Царнаева, они действовали вдвоем и не были связаны с какими-либо террористическими группировками.

С этим согласно и следствие. Спецслужбы изучили телефонные звонки и компьютеры двух братьев, но следов сообщников так и не нашли. Тем временем, несколько сотрудников американского посольства прибыли в Дагестан, чтобы поговорить с родителями Царнаевых. Кроме того, им предстоит узнать, чем погибший Тамерлан занимался на родине в ходе своей прошлогодней поездки.

Ранее сообщалось о том, что первый допрос Джохара Царнаева пролили свет на причины, толкнувшие братьев на совершение теракта.

Напомним, первый допрос Царнаева-младшего был проведен в госпитале, куда он в тяжелом состоянии был доставлен после почти суток полицейской осады. Ныне уже обвиняемый - в использовании оружия массового уничтожения - отвечал на вопросы правоохранителей письменно, так как травма горла не позволяет ему говорить. В случае признания Царнаева виновным, его ожидает пожизненное заключение или даже смертная казнь.

Ранее сообщалось о том, что теракт на финише международного марафона в Бостоне произошел 15 апреля. В результате двух взрывов погибли три человека, 282 получили ранения.

Один из подозреваемых, Тамерлан Царнаев, погиб во время перестрелки с полицией. Его младший брат Джохар получил ранения и был впоследствии задержан. Сейчас он находится в госпитале в тяжелом состоянии.

Джохару выдвинули обвинения, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение