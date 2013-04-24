Белгородцы хотели разорвать убийцу после его задержания

Белгородцы, собравшиеся на вокзале почти сразу после того, как убийца шести человек Сергей Помазун был задержан, хотели устроить над преступником самосуд.

Об этом рас сказали источники в правоохранительных органах Белгородской области, пишет "Интерфакс".

"Уже после того, как Помазун был задержан полицейскими, собравшиеся на вокзале люди выкрикивали: "Дайте нам его разорвать". Никакой угрозы жизни и здоровью Сергея Помазуна при этом не было. В то время его уже увезли с места задержания. Люди говорили подобные слова просто на эмоциях", — считает собеседник агентства.

В настоящий момент подозреваемый общается со следователями. По последним данным, Помазун отказывается давать показания, ссылаясь на свое конституционное право не свидетельствовать против себя. В ближайшее время он будет направлен на психиатрическую экспертизу.

В Белгороде убиты шесть человек: подробности, фото, видео

Напомним, 22 апреля Сергей Помазун зашел в магазин "Охота" в центре Белгорода и застрелил из ружья трех продавцов, затем вышел на улицу и убил еще троих случайных прохожих — мужчину и двух школьниц 14 и 16 лет. После чего он скрылся с места преступления на машине BMW X5, которую позже бросил в соседнем квартале.

23 апреля злоумышленник был задержан при попытке покинуть город в грузовом вагоне. Обвиняемый набросился на полицейских и ранил одного из них ножом. Сейчас жизни майора Юрия Седых из Курска ничего не угрожает.