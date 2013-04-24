Опубликованы новые фото и подробности боя бостонских террористов с полицией

24 апреля 2013, 12:40

Эти уникальные кадры перепечатали многие СМИ.

  • Опубликованы новые фото и подробности боя бостонских террористов с полицией фото: Andrew Kitzenberg/OnHand
  • Опубликованы новые фото и подробности боя бостонских террористов с полицией фото: Andrew Kitzenberg/OnHand
  • Опубликованы новые фото и подробности боя бостонских террористов с полицией фото: Andrew Kitzenberg/OnHand
  • Опубликованы новые фото и подробности боя бостонских террористов с полицией фото: Andrew Kitzenberg/OnHand
  • Опубликованы новые фото и подробности боя бостонских террористов с полицией фото: Andrew Kitzenberg/OnHand
  • Опубликованы новые фото и подробности боя бостонских террористов с полицией фото: Andrew Kitzenberg/OnHand
  • Опубликованы новые фото и подробности боя бостонских террористов с полицией фото: Andrew Kitzenberg/OnHand
  • Опубликованы новые фото и подробности боя бостонских террористов с полицией фото: Andrew Kitzenberg/OnHand

После задержания бостонского терориста Джохара Царнаева у СМИ появился новый герой - житель Уотертауна Эндрю Киценберг, ставший свидетелем перестрелки, происходившей прямо под окнами его дома.

Когда братья Тамерлан и Джохар Царнаевы схлестнулись с полицейскими в этом пригороде Бостона рано утром 18 апреля, он делал снимки на свой iPhone из окна спальни и выкладывал в Twitter. 

22 апреля он опубликовал их все с подробными комментариями на сайте своей компании Getonhand.com (в настоящий момент они, правда, почему-то удалены, остался только текст - ред.).

Эти уникальные кадры перепечатали многие СМИ. Многие из них, снятые в темное время суток, довольно нечеткие, разглядеть на них определенные вещи трудно без специальных пояснений. Однако главное - яркие вспышки перестрелки, фигуры людей, автомобили и следы взрывов бомб и гранат, которыми преступники швырялись в полицейских, видны неплохо.

 "Я работал за компьютером, когда услышал снаружи многочисленные "хлопки". В тот момент я и понятия не имел, что стану очевидцем самого громкого события в стране", - пишет Эндрю Киценберг. "Выглянув в окно, я отчетливо увидел двух человек (братьев Царнаевых), которые, укрывшись за внедорожником, вели обстрел. Как только я убедился, что это перестрелка, я побежал на третий этаж, в спальню, чтобы быть как можно дальше. Я испытывал потрясение, прилив адреналина и любопытство одновременно", - сказал он.

"В спальне я залег на кровати как раз под окном и, оставаясь в безопасности, начал делать фотографии на мой iPhone 5. Так я задокументировал ужасающую перестрелку с братьями Царнаевыми, которая позже повлекла масштабную охоту на преступников", - пишет он.

 В зеленом седане (Honda Civic, принадлежала старшему, Тамерлану Царнаеву. -  ред.) у братьев, видимо, были многочисленные боеприпасы и амуниция, поскольку они то и дело что-то доставали из машины через оставленную открытой заднюю дверь. Также возле их ног находились рюкзаки, вероятно, также набитые боеприпасами, - пишет Киценберг.

 Когда Царнаевы взорвали самодельную бомбу, раздался оглушительный звук и поднялось гигантское дымное облако, заполнившее всю улицу, продолжает свидетель. В этом дыму он разглядел, как один из братьев (Тамерлан), стреляя, ринулся прямо на полицейских. Где-то за 10-12 метров от их кордона он вдруг оказался на земле. "Со своей точки обзора я не видел, уложили ли его полицейские или выстрелы", - поясняет автор снимков.

В это время второй брат (Джохар) забрался обратно во внедорожник (черный Mrecedes, был угнан. - ред.), развернул его и на скорости прорвался через заграждение из полицейских машин и помчался дальше по улице. Больше этого внедорожника Эндрю Киценберг не видел.

После того, как тот уехал, полицейские бросились к зеленой Honda и месту, откуда братья вели обстрел. Полицейские, достигшие седана, тут же стали предупреждать коллег, что на улице могут оставаться самодельные взрывные устройства. Для очистки пространства стражи порядка использовали роботов-саперов.

The New York Daily News публикует еще две фотографии Джохара Царнаева, когда он снимал деньги в банкомате после угона внедорожника по карте хозяина машины, которого братья заставили выдать им пароль. Этот человек рассказал аффилированному с ABC бостонскому телеканалу WCVB, что похитители заверили, что не станут его убивать, "потому что он не американец". Они поинтересовались, откуда он, и тот ответил, что он китайского происхождения.

По словам владельца внедорожника, помимо машины и банковской карты, братья забрали у него все наличные - 45 долларов. Ему удалось сбежать только на заправке, где они были вынуждены остановиться, когда стал кончаться бензин. "Я понял, что это самый благоприятный момент, чтобы сбежать. Одной рукой я отстегнул ремень, другой открыл дверь, выскочил и побежал что есть духу", - вспоминает он. Бывший пленник говорит, что один из братьев пытался его схватить, но безуспешно. Они не стали гнаться за ним, лишь сыпали ему вслед проклятия.

Между тем, несмотря на начавшиеся допросы выжившего в Царнаева-младшего, для следствия еще остается ряд неясностей. Так, пока неизвестен мотив убийства полицейского офицера на территории Массачусетского технологического института в пригороде Бостона Кембридже, где учился Джохар Царнаев.

"Похоже, как будто они (братья) просто подошли и без причины выстрелили полицейскому в голову", - сказал корреспондент бостонскому телеканалу CBS News. Одна из версий - им, видимо, понадобилось оружие офицера, поэтому они совершили хладнокровное убийство.

Фото: The New York Daily News.

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теракт взрыв Бостон Царнаевы
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