Под завалами здания в Бангладеш погибли более 80 человек, сотни пострадавших

В пригороде столицы Бангладеш Дакки при обрушении восьмиэтажного здания в Саваре под завалами погибли 82 человека, около 700 пострадавших доставлены в больницу, сообщает в среду агентство Франс Пресс.

"Погибли 82 человека, почти 700 доставлены в больницу", — сказал старший врач отделения скорой помощи госпиталя, куда привозят ранених, пишет РИА Новости.

По данным врачей, число жертв может возрасти. Ранее индийское агентство PTI со ссылкой на Минздрав страны заявляло о 70 погибших. По данным ведомства, под завалами могут находиться сотни человек.

По словам главы полиции Савара, часть здания неожиданно начала рушиться, что спровоцировало панику. Он сообщил также, что еще во вторник в стене появились трещины, после этого фабрики и отделение банка были закрыты. Однако владельцы торговых точек и фабрик проигнорировали предупреждения властей, и часть работников в среду вернулись в здание.

Хасина приказала местным властям немедленно сделать все возможное для спасения людей. В спасательной операции уже принимают участие военные. Движение на шоссе вблизи Rana Plaza парализовано, так как на место трагедии пришли тысячи человек, чтобы помочь спасателям.

Видео: ТСН