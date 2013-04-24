Число жертв на фабрике в Бангладеш возросло до 100

Более 100 человек погибли, 700 получили ранения в результате обрушения 8-этажного здания фабрики в городе Савар в 30 км от столицы Бангладеш - Дакки.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ИТАР-ТАСС.

Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под завалов, их число растет. "Большинство раненых поступают в критическом состоянии", - сообщили медики.

В связи с трагедией оппозиционный альянс из 18 партий досрочно прекратил всеобщую 36-часовую забастовку с требованием освободить из-под стражи лидеров входящих в него объединений, осужденных за военные преступления. Организаторы протеста призвали своих сторонников присоединиться к спасательной операции.

Как сообщил ранее представитель местной полиции, владельцы здания знали об аварийном состоянии объекта, но не предприняли никаких мер. В минувший вторник в одной из стен была обнаружена трещина.

Ранее "Главред" сообщал, что под завалами погибли 80 человек.

Также напомним, что это не первая трагедия на фабриках страны. Так, в ноябре 2012-го в результате пожара не швейной фабрике в пригороде Дакки заживо сгорели 120 человек.