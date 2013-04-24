В Сети появилось шокирующее видео: в Сирии против людей применяют химоружие

Израильская разведка убедилась, что в сирийском конфликте было применено химическое оружие, причем его использовали войска Башара Асада.

О том, что сирийские правительственные войска применили нервно-паралитический газ, сообщил генерал израильской военной разведки Итай Брун. Он показал фотографии ребенка и отметил: налицо признаки применения газа зарина, в частности - пена изо рта.

"Когда должностное лицо такого ранга, как Брун, делает подобное заявление на публике, вы можете быть уверены, что этому есть веские доказательства", - анонимно сообщил израильский военный.

При этом, специалист по химическому и биологическому оружию Ральф Трэпп подтвердил, что описанные симптомы напоминают отравление зарином.

В Интернете появились и другие свидетельства о применении химоружия. Сирийский врач Ниязи Хабаш выложил в Facebook видео с несколькими людьми, которые, по его словам, пострадали от химической атаки в Алеппо 13 апреля.

Также The Telegraph пишет, что врач оказывал помощь раненным в одной из клиник, вводя им антидоты. Несмотря на это, двух детей в возрасте до двух лет и взрослого спасти не удалось.

Как известно, за последние месяцы о химической атаке в Сирии сообщалось четырежды. После одного из этих случаев в декабре врачи также сообщали, что им пришлось лечить пострадавших с характерными симптомами отравления, были опубликованы видеозаписи. Тогда Израиль сомневался, что оружие массового применения не применялось Дамаском: отмечалось, что оппозиция заинтересована в международной интервенции.