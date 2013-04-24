Чеченцы и мусульмане в соцсетях собрали тысячи подписей в поддержку Царнаева

Cторонники подозреваемого в совершении теракта в Бостоне Джохара Царнаева в Facebook, Instagram и Twitter пишут, что он невиновен.

Несколько сайтов, на которых работают чеченские и осетинские энтузиасты, уже организовали сбор подписей в электронном пространстве, передает RT. ‎

Страница в поддержку идеи невиновности "бостонского террориста" Джохара Царнаева собрала более пятнадцати тысяч пользователей Facebook. На момент подготовки новости количество фанов страницы Dzhokhar Tsarnaev is innocent составляло более 15 тысяч человек, пишет Lenta.ru.

Страница была запущена международной правозащитной организацией AXJ (Action for Justice). Члены организации убеждены, что Царнаева подставили, вопреки тому, что он сознался в организации взрывов в Бостоне.

Таким образом, организация призывает волонтеров по всему миру помочь Царнаеву и его семье. При этом группа в Facebook является закрытой - стать ее подписчиком можно лишь по приглашению.

Похожее сообщество есть и в соцсети ВКонтакте, где на страницу "За братьев Царнаевых" подписались около трех тысяч человек.

Как пишет The Independent, кампания в поддержку Джохара Царнаева также началась на сервисах Twitter и Instagram, где в тренды попал хэштег #FreeJahar.

Напомним, что братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых называют организаторами и исполнителями теракта на бостонском марафоне 15 апреля 2013 года. Из-за двух взрывов на финишной прямой погибли три человека, более 200 пострадали. Старший из братьев, Тамерлан, погиб в перестрелке с полицейскими 19 апреля, тогда как Джохар был арестован на следующий день.