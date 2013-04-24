Родители бостонских террористов готовы уехать в США

В среду, 34 апреля, дипломаты из американского диппредставительства в Москве прибыли в Дагестан и обсудили с родителями братьев Царнаевых, подозреваемых в организации теракта в Бостоне, вопрос их переезд в США, в том числе для проведения следственных действий

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

"В ходе переговоров было решено вывезти родителей Царнаевых в США, родители дали на это согласие, с ними в Америке будут проводить следственные действия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на встрече также была и мать Царнаевых, которая в среду ночью прибыла в республику.

Ранее "Главред" сообщал, что два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека, более 280 человек получили ранения. В ночь на 20 апреля полиция задержала подозреваемого в организации теракта — 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Его старший брат Тамерлан, также подозреваемый в теракте, в прошлую пятницу скончался в больнице от ран, полученных в перестрелке с полицией.