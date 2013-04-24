Новая стрельба в США: убиты пять человек

В городе Манчестер штата Иллинойс США произошла новая бойня, в результате которой пять человек погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы.

Об этом со ссылкой на радио WLDS сообщает Gazeta.ru.

Подозреваемый в преступлении задержан. Местный шериф заявил, что один из убитых — ребенок, он скончался в больнице.

Из-за стрельбы в округе закрыты несколько школ.

Ранее "Главред" сообщал, чтов начале декабря минувшего года 20-летний Адам Ланза застрелил 20 детей и шестерых взрослых в начальной школе в городке Ньютаун. Перед тем, как начать стрельбу в школе, Ланза застрелил собственную мать. В доме, в котором он проживал со своей матерью, были обнаружены сотни патронов, ружья и ножи.