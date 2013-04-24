Задержание белгородского стрелка: убийцу выдали неадекватные глаза

Полиция не смогла опознать Сергея Помазуна, обвиняемого в стрельбе в Белгороде и убийстве 6 человек. Он не был похож на фотографию на ориентировке, а полицейский узнал его по неадекватному взгляду.

Об этом со ссылкой на жену полицейского Юрия Седых, задержавшего накануне обвиняемого, сообщает РИА Новости.

Олеся Седых навестила мужа в реанимации. "Он рассказал, что увидел подозрительного человека во время патрулирования. Тот был совсем не похож на розданные ориентировки. Юра говорит, что не узнал его лицо, но узнал, что это он, по глазам — они были какие-то неадекватные", — сказала жена полицейского.

По ее словам, в темноте Седых не заметил, что мужчина держит в руке нож, его скрывал свитер. Полицейский подошел спросить документы, на что Помазун сказал ему, что его уже проверяли и он идет домой, а когда понял, что деваться некуда, нанес мужу ножевые ранения. Потом муж выбил нож из руки, повалил на землю, и тут подбежали остальные сотрудники.

Ранее "Главред" сообщал, что Помазун, обвиняемый в убийстве шести человек, был пойман во вторник вечером. В операции по его задержанию участвовали четверо полицейских из Курска: Алексей Едрышов, Дмитрий Коновалов, Юрий Седых и Александр Самсоненко. При задержании Помазун оказал вооруженное сопротивление и ранил ножом Седых, сейчас майор полиции находится в больнице.

Также напомним, что во время ареста Помазун, на вопрос, зачем убил двух школьниц - 14 и 16 лет, заявил: "Я в детей не стрелял. Я в ад стрелял". "В кого?" - переспросили стражи порядка. "В ад", - повторил преступник (ВИДЕО).

А жители Белгорода, собравшиеся на вокзале почти сразу после того, как убийца шести человек был задержан, хотели устроить над преступником самосуд.