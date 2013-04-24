Белгородский стрелок не признал свою вину в убийствах

Белгородский стрелок - Сергей Помазун, которого обвиняют в убийстве 6 человек, заявил в суде, что не признает вину, не согласен со своим арестом и не будет давать показания следователям.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщает РИА Новости.

"В ходе судебного заседания вину в предъявленном обвинении Помазун не признал. С ходатайством следственных органов об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу он выразил свое несогласие", — говорится в сообщении.

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Как отмечается в документе, Помазун также заявил, что "в период предварительного следствия давать показания не будет, а отстаивать свою позицию намерен только лишь в суде".

Ранее "Главред" сообщал, что по данным следствия, в минувший понедельник 31-летний Помазун открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода, убив трех человек, а после выхода на улицу расстрелял еще троих. На месте погибли пятеро, 16-летняя школьница скончалась в реанимации. Помазун был задержан поздно вечером во вторник в результате крупномасштабной операции правоохранительных органов. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также напомним, что во время ареста Помазун, на вопрос, зачем убил двух школьниц - 14 и 16 лет, заявил: "Я в детей не стрелял. Я в ад стрелял". "В кого?" - переспросили стражи порядка. "В ад", - повторил преступник (ВИДЕО).

А жители Белгорода, собравшиеся на вокзале почти сразу после того, как убийца шести человек был задержан, хотели устроить над преступником самосуд.