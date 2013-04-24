Царнаев-старший зарабатывал драками на ринге, а младший торговал марихуаной

Американские СМИ выясняют подробности образа жизни, который вели братья Царнаевы -Тамерлан и Джохар, обвиняемые в организации теракта в Бостоне. Оказалось, что они влачили едва ли не нищенское существование, которое даже можно назвать "удручающим".

Об этом со ссылкой газету The Boston Globe сообщает Newsru.com.

19-летний Джохар, который сейчас находится в госпитале, и 26-летний Тамерлан, погибший в перестрелке с полицией, никогда не создавали впечатление людей, которые сорили деньгами, рассказали изданию знакомые братьев. "Кормилицей" Царнаева-старшего была жена Кэтрин Рассел, которая работала сиделкой по 70-80 часов в неделю, в то время как ее муж сидел с трехлетней дочкой Захарой дома. Например, в 2009 году, когда жена заявила в полицию о побоях со стороны Тамерлана, он числился безработным.

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Когда денег не хватало на оплату счетов, Царнаев сам выходил на работу. Это были временные позиции вроде водителя или разносчика пиццы, пишет газета. Будучи боксером, он также участвовал в любительских боях. "Всем известно, что это не заработок", - сказал боксер Джон Аллан, который видел, как дрался Царнаев и считал его лучшим в этом деле во всем Бостоне.

Джохара тоже не было постоянного места работы. За проживание в кампусе UMass Dartmouth в городе Кэмбридж ему приходилось платить 22 тыс. долл. в год. Как студент, он получал пособие от властей города в размере 2,5 тысячи долларов. Другие источники доходов носили сомнительный характер –иногда он чинил машины в автосервисе, а соседи по общежитию сообщили, что Джохар продавал марихуану. Причем, не гнушался пробовать ее сам, и в комнате постоянно пахло "травкой".

На допросе в госпитале Джохар сказал, что не сможет себе позволить адвоката. Слово "нет" было единственным, которое он произнес с момента ранения в горло.

Частично Джохару и Тамерлану помогали родители. Хотя, по словам представителя соцслужбы Кэмбриджа Алека Лофтуса, родители Царнаевых сами с трудом сводили концы с концами. В 2012 году семья даже обратилась к властям с просьбой получать материальную помощь.

Исходя из этого, легко поверить в то, что Царнаевы изготовили бомбы из скороварок, заключает The Boston Globe. "Нет ничего удивительного в том, что они действовали в одиночку. Такую бомбу можно легко сделать за 100 долларов", - сказал эксперт по терроризму стратегического исследовательского центра RAND Брайан Дженкинс.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате теракта в Бостоне погибли трое и были ранены еще 282 человека, участвовавших или наблюдавших за знаменитым бостонским марафоном.