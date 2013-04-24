В Китае в бою с террористами погиб 21 человек

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошли столкновения между террористами и представителями властей. Погиб 21 человек, включая 15 социальных работников и сотрудников полиции.

Кроме того, были убиты шестерых подозреваемых, сообщает "Синьхуа".

Инцидент произошел во вторник, 23 апреля, в одном из поселков уезда Бачу округа Кашгар, расположенного в 1200 км к юго-западу от Урумчи, административного центра СУАР.

Три социальных работника, обнаружив подозрительных лиц и ножи в доме местного жителя, сообщили в вышестоящий орган о ситуации, но были схвачены подозреваемыми, прятавшимися в этом доме.

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На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и кадровые работники жилого сообщества, но они подверглись нападению и были убиты подозреваемыми. Злоумышленники также убили ранее захваченных трех социальных работников и сожгли дом.

Другие сотрудники полиции, которые затем прибыли на место происшествия, открыли огонь по подозреваемым и взяли ситуацию под контроль.

Со стороны властей еще два человека получили ранения в ходе столкновения. Восемь террористов были задержаны. По предварительным данным, все подозреваемые - террористы, планирующие насильственные атаки.

В настоящее время продолжается дальнейшее расследование дела.

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