Бостонского террориста отказались хоронить по исламским законам

Имам одной из мечетей Бостона ответил отказом на просьбу родственников Тамерлана Царнаева провести обряд прощания с ним по всем исламским традициям.

Об этом со ссылкой NBC News сообщает Lenta.ru.

По словам тети убитого Патимат Сулеймановой, тело Тамерлана, подозреваемого в осуществлении двойного взрыва на финише Бостонского марафона, власти уже передали родственникам.

В какой именно мечети семье Царнаевых было отказано в проведении похоронного обряда, не уточняется. Сулейманова заявила, что не знает названия этой мечети, но уточнила, что "они туда ходили".

По данным телеканала, речь может идти о мечети в бостонском пригороде Кембридже, которой управляет Исламское общество Бостона. Местный имам заявил, что ему надо посоветоваться с религиозными авторитетами, прежде чем принимать решение о проведении обряда. По его словам, "вопрос сложный, так как парень натворил ужасных, недостойных дел".

Ранее представитель главной бостонской мечети Талал Эйд заявил, что не стал бы хоронить Царнаева в соответствии с религиозными предписаниями, так как "в этом убийце не осталось ничего исламского".

Вопрос о возможной отправке тела Тамерлана Царнаева в Дагестан, где проживают его родители, пока не обсуждался.

Ранее "Главред" сообщал, что представители властей США прибыли в Дагестан, где провели переговоры с родителями бостонских террористов. Родители согласились поехать в США и принять участие в следственных действиях.

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