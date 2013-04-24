Убийца пяти человек в Иллинойсе скончался после перестрелки с полицией

Мужчина, который застрелил пять человек в Манчестере американского штата Иллинойс, скончался в больнице от ранений, полученных при перестрелке с полицейскими.

Об этом со ссылкой Chicago Tribune сообщает Lenta.ru.

Полиция не называла имя мужчины, однако его родственники и соседи рассказали, что его звали Рик Смит. Ему было 43 года и он проживал в небольшом населенном пункте Рудхаус, который расположен примерно в пяти милях от Манчестера.

Все убитые, по данным полиции, оказались членами одной семьи. Всего погибли пять человек: 65-летняя Джоан Синклер, ее 22-летняя внучка Бриттани Луарк со своим бойфрендом Роем Ральстоном, а также двое сыновей Луарк и Ральстона возраста 5 лет и 1 года. Кроме того, серьезные ранения получила 6-летняя девочка. Она госпитализирована, ее состояние оценивают как тяжелое.

Рик Смит, по данным CBS News, ворвался в жилой дом в Манчестере 24 апреля, около 4:30 по местному времени. Убийца скрылся с места преступления, однако уже через несколько часов полиции удалось его обнаружить и задержать. При задержании Рик Смит отстреливался от полицейских и был тяжело ранен. Его доставили в госпиталь, где он вскоре скончался.

Полиция пока не называет мотива преступления. Сосед Смита, между тем, сообщил, что мужчина недавно расстался с женщиной, с которой жил в течение пяти лет, и судился с ней за их 4-летнюю дочерь. Эта женщина, по словам соседа, была дочерью убитой Джоан Синклер.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате стрельбы погибли пятеро человек и из них только один ребенок.

фото: chicagotribune.com