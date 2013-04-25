В США взорвались четыре баржи с топливом: есть пострадавшие

В порту американского города Мобил, штат Алабама в результате взрывов, прогремевших на баржах с топливом, пострадали, не менее, трех человек.

Баржи перевозили природный газ, пишет ИТАР-ТАСС.

Сначала практически одновременно взлетели на воздух две баржи с природным газом. Взрывы были настолько сильными, что ощущались на расстоянии нескольких километров от порта. По свидетельствам очевидцев, в центре Мобила задребезжали стекла.

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Через несколько минут взорвались еще две баржи. На место прибыли бригады экстренных служб, а также береговая охрана. Согласно информации спасателей, пожар настолько сильный, что его решено не тушить.

Число пострадавших в результате инцидента, а также его причины уточняются.

Напомним, в Техасе сильный взрыв на заводе по производству удобрений разрушил почти 100 построек в городе Вест, население которого составляет 2800 человек. В ночь трагедии сообщалось о 70 жертвах.



По данным местного портала KWTX, в результате взрыва и пожара пострадали более 200 человек.