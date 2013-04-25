Бостонский террорист при задержании не был вооружен

25 апреля 2013, 08:21

Следователям пока удалось обнаружить только одно оружие, которое, предположительно, использовалось братьями Царнаевыми во время перестрелки с полицией.

Подозреваемый в совершении теракта на марафоне в Бостоне Джохар Царнаев не был вооружен в тот момент, когда был схвачен полицией.

 Об этом сообщило в среду американское агентство АП со ссылкой на источники в правоохранительных органах, знакомые с ходом расследования теракта, пишет ИТАР-ТАСС.

Царнаев, скрывшийся от погони после перестрелки с полицией, был обнаружен вечером 19 апреля в катере, стоявшем на заднем дворе одного из домов в пригороде Бостона Уотертауне. Почти сутки он прятался под брезентом, которым на зиму накрывают лодки. При досмотре катера какого-либо оружия обнаружено не было.

Во время операции по поимке Царнаева сотрудниками спецслужб был открыт сильный огонь, однако ФБР пока отказывается сообщать, что спровоцировало эту стрельбу. Ранее полиция Бостона заявляла, что при задержании Царнаев оказывал сопротивление, стреляя по полицейским.

Взрывы в Бостоне и задержание террористов: главные подробности

При аресте предполагаемого террориста было установлено, что он тяжело ранен. Царнаев получил огнестрельные ранения головы, шеи, ног и руки. В настоящее время он находится в одной из бостонских больниц, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Следователям пока удалось обнаружить только одно оружие, которое, предположительно, использовалось братьями Царнаевыми во время перестрелки с полицией в ночь на 19 апреля. Это пистолет калибра 9 мм со стертым серийным номером.

Джохар Царнаев признал свое участие в теракте в Бостоне. Об этом сообщили в среду представители администрации, знакомые с ходом расследования.

По их словам, свое признание 19-летний Царнаев сделал до того, как ему были зачитаны его конституционные права, в том числе право не свидетельствовать против себя и давать показания только в присутствии адвоката. Вместе с братом Тамерланом он подозревается в организации двух взрывов во время Бостонского марафона.

Напомним, 15 апреля в Бостоне недалеко от финишной черты марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Погибли три человека, 282 получили ранения. Американские власти уверены, что организаторами и исполнителями этих взрывов были братья Царнаевы - 26-летний Тамерлан и 19-летний Джохар. Старший брат был убит в перестрелке с полицией.

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