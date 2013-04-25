В деле белгородского стрелка остается много вопросов

Сергей Помазун, расстрелявший шесть человек в центре Белгорода, заключенный под стражу на два месяца. Обвиняемый решил молчать до суда, чем существенно осложнил работу следователей. Без его признательных показаний им придется выяснять если не подробности самого преступления, то его причины, а также восстанавливать картину действий убийцы в последующие сутки.

До сих пор остается неясным, действительно ли Помазун прятался на болоте, пока не вышел прямиком на полицейских, или кто-то помогал ему скрываться.

"Под протокол Помазун ничего не говорит, мотивы его поступков неясны. Он утверждает, что расскажет все на суде. Но, как скоро мы сможем завершить расследование, пока неясно", - рассказали в региональном управлении СКР. Там пояснили, что главная сложность - "огромное количество экспертиз", пишет "Коммерсант".

К тому же оперативные мероприятия еще не завершены: правоохранители ищут охотничьи ружья, которые были у преступника в момент преступления с собой и которых не оказалось при задержании. "Также нам предстоит выяснить, где он скрывался 32 часа с момента трагедии до поимки. Нельзя исключать, что кто-то помогал ему прятаться", - говорят следователи.

В Белгороде убиты шесть человек: подробности, фото, видео

Кроме того, следователи проверяют информацию о том, что за несколько дней до трагедии сотрудники 1-го отдела полиции Белгорода не приняли заявление от матери убийцы, жаловавшейся на побои и агрессивное поведение сына. Точно установлено, что предыдущие заявления родителей Помазуна были приняты и рассмотрены. Так, отец преступника давно жаловался на него участковому.

"Есть официальные данные, что участковый посещал его по месту жительства. Насчет обращения отца: да, оно было зафиксировано, и проверка была проведена. Но разве по каждому заявлению должны следовать процессуальные выводы? Законодательство не позволяет нам в первый день после обращения принимать решения по такому поводу", - заявил "Коммерсанту" глава МВД Владимир Колесников.

По мнению родственников Помазуна, именно "ходки" оказали негативное воздействие на "стрелка". "Все тюрьма виновата, - рассказала бабушка преступника. - До этого внук нормальным был. А потом как подменили. Агрессивный, нервный... Родители пытались показать Сергея психологу, устроить на лечение, но он - ни в какую".

"Он все время какой-то беспокойный, глазки бегают", - заявил брат бабушки Помазуна. По его мнению, убийца мог быть наркоманом: "Только наркоман на такое способен. Он вообще не человек - зверь!"

В пользу версии о пристрастии Помазуна к наркотикам говорят показания полицейских, проводивших его задержание. Как известно, на вопрос о том, почему он расстрелял двух школьниц, убийца заявил: "Я в детей не стрелял. Я в ад стрелял".

"Когда связали его, то он представился своим настоящим именем" .