Жертвами обрушения фабрики в Бангладеш стали более 160 человек

Число погибших в результате обрушения восьмиэтажного здания в пригороде столицы Бангладеш Дакки, по последним данным, составило 161 человек.

Более тысячи человек получили травмы разной степени тяжести, пишет ИТАР-ТАСС.

В полиции не исключают, что количество жертв может возрасти, поскольку сотрудники спасательных служб продолжают разбирать завалы.

Ранее сообщалось о более 100 погибших и 700 раненых.

Как известно, обрушение здания произошло 24 апреля в 24 км к северо-западу от Дакки. В здании находились магазины, отделение банка и швейная фабрика. Причины обрушения устанавливаются.

Также напомним, что это не первая трагедия на фабриках страны. Так, в ноябре 2012-го в результате пожара не швейной фабрике в пригороде Дакки заживо сгорели 120 человек.