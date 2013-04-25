В Индии у мавзолея Тадж-Махал прогремел взрыв

Погибли двое рабочих. Четыре человека ранены
Как сообщает телеканал NDTV, погибли двое рабочих. Четыре человека ранены, пишет ИТАР-ТАСС.
Причины и обстоятельства взрыва выясняются.
Аналогичные свалки существуют по всей Индии, в том числе, в самом центре Нью-Дели, где в трущобах бханги / каста мусорщиков/ перебирают собранный мусор.
Мавзолей-мечеть находится на берегу реки Джамна. Построен по приказу потомка Тамерлана — императора Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах.
В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Время строительства относится примерно к 1630—1652 годам. Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м на платформе, с 4 минаретами по углам.
Напомним, сегодня, 25 апреля, в порту американского города Мобил, штат Алабама в результате взрывов, прогремевших на баржах с топливом, пострадали, не менее, трех человек