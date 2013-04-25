В Индии у мавзолея Тадж-Махал прогремел взрыв

В Индии в 4-х километрах от знаменитого мавзолея Тадж-Махал на мусорной свалке у отеля "Шератон", прогремел взрыв.

Как сообщает телеканал NDTV, погибли двое рабочих. Четыре человека ранены, пишет ИТАР-ТАСС.

Причины и обстоятельства взрыва выясняются.

Аналогичные свалки существуют по всей Индии, в том числе, в самом центре Нью-Дели, где в трущобах бханги / каста мусорщиков/ перебирают собранный мусор.

Мавзолей-мечеть находится на берегу реки Джамна. Построен по приказу потомка Тамерлана — императора Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах.

В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Время строительства относится примерно к 1630—1652 годам. Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м на платформе, с 4 минаретами по углам.

Напомним, сегодня, 25 апреля, в порту американского города Мобил, штат Алабама в результате взрывов, прогремевших на баржах с топливом, пострадали, не менее, трех человек