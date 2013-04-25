Адвокат белгородского стрелка не будет обжаловать его арест

Государственный адвокат Сергея Помазуна, обвиняемого в расстреле шести человек, разбое и нападении на полицейского, не намерен обжаловать решение суда о его аресте

Об этом сообщил сам защитник, пишет РИА Новости.

"Я лично не буду обжаловать решение, если он (Помазун) сам захочет обжаловать. Я, как адвокат, обязан буду его поддержать", — заявил Виктор Еремеев.

В Белгороде убиты шесть человек: подробности, фото, видео

При этом он отметил, что после заседания суда с обвиняемым еще не разговаривал, тот находится в следственном изоляторе.

Напомним, 24 апреля Свердловский районный суд Белгорода избрал Помазуну меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяц. Обвиняемому был назначен государственный адвокат. Сам Помазун отказался признать свою вину и давать показания во время следствия, заявив, что все скажет на суде. Он также выразил несогласие с выбранной для него мерой пресечения.

Опубликованы первые кадры задержания белгородского стрелка: "Я стрелял в ад"

Также напомним, что во время задержания Помазун, на вопрос, зачем убил двух школьниц - 14 и 16 лет, заявил: "Я в детей не стрелял. Я в ад стрелял". "В кого?" - переспросили стражи порядка. "В ад", - повторил преступник.