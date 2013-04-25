Путин рассказал о двух письмах Березовского

Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии", рассказал, что получал от покойного олигарха Бориса Березовского два письма - в начале года и после смерти олигарха.

Текст писем, по словам Президента, был одним и тем же. Одно полностью рукописное, другое только шапка. Первое письмо передал партнер по бизнесу, российский бизнесмен, второе - тоже партнер, но иностранный, пишет Lenta.ru.

В письмах, по словам Путина, говорится, что Березовский кается и просится в Россию.

По словам Путина, его просили предать письма гласности, но он отказался из-за их личного характера. "Я благодарен Господу, что он меня от этого уберег", — сказал президент.

На вопрос о том, разрешил ли бы Путин похоронить Березовского в России, президент ответил: "Конечно, разве для этого требуется разрешение?". Путин уточнил, что решать вопрос о том, где хоронить олигарха, должна его семья.

Президент также прокомментировал версию о причастности к смерти Березовского зарубежных спецслужб. "Я не знаю. Все возможно, но у нас такой информации нет", — сказал он.

Напомним, Борис Березовский скончался в своем доме в пригороде Лондона. Он был найден мертвым 23 марта 2013 года, притом охранник сообщил, что на шее у олигарха была веревка. Основной версией смерти Березовского является самоубийство.