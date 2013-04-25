Путин заявил, что в России порядок, а не сталинизм

Президент России Владимир Путин не считает, что в российском государственном управлении есть элементы сталинизма, но это не значит, что в стране не должно быть порядка и дисциплины.

Об этом он заявил в ходе "прямой линии" с гражданами РФ, сообщает РИА Новости.

"Я не считаю, что здесь есть какие-то элементы сталинизма. Сталинизм связан с культом личности и с массовыми нарушениями закона, с репрессиями и с лагерями. Ничего подобного в России нет, и, надеюсь, уже никогда не будет", — сказал Путин в ходе "прямой линии" с гражданами РФ.

"Общество просто у нас другое, и никогда этого не допустит", — добавил он.

Вместе с тем, подчеркнул президент, "это не значит, что у нас не должно быть порядка и дисциплины".

"Это не значит, что все граждане Российской Федерации вне зависимости от своего служебного положения не должны быть равны перед законом — и вот эти девушки из Pussy Riot, и пацаны, которые оскверняют могилы наших солдат, — они все должны быть равны перед законом и отвечать за это", — подчеркнул президент.

"Никто никого специально за решетку не прячет из каких-то политических соображений. Не за политические взгляды и даже за действия люди осуждаются, а за нарушения закона. Все должны его соблюдать", — сказал Путин.

Ранее "Главред" сообщал, что во время "прямой линии" рассказал, что получал от покойного олигарха Бориса Березовского два письма - в начале года и после смерти олигарха.

фото: президент.рф