Путин пообещал странам СНГ дать денег на загранпаспорта

Рссия может оказать финансовую помощь странам, с которыми предполагается ввести въезд по загранпаспортам, для изготовления необходимых бумаг.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе "прямой линии" с гражданами РФ, пишет РИА Новости.

По словам Путина, до 2015 года все граждане иностранных государств должны будут въезжать в Россию исключительно по загранпаспортам. Уже известно, что Россия будет изготавливать загранпаспорта для Киргизии, которые в будущем будут необходимы для поездок в нашу страну.

Отвечая на вопрос о том, почему въезд в РФ только по загранпаспортам планируется ввести с 2015 года, а не раньше, Путин сообщил, что страны должны иметь возможность "в прямом смысле этого слова напечатать паспорта, выдать соответствующие бланки, им просто нужно время". Такой объем работы, по словам Путина, займет не менее полутора лет.

"Можно постараться ускорить этот процесс, но тогда мы не сможем предъявить какие-то претензии нашим партнерам. Чтобы он был цивилизованным, нам просто придется из своего бюджета, из федерального оказывать финансовую помощь на изготовление этих бумаг. Наверно, можно подумать и об этом", — сказал Путин.

В ходе "прямой линии" президент подтвердил свою позицию о необходимости ужесточения порядка въезда на территорию страны иностранных граждан.

"Я тоже считаю, что нам нужно цивилизовывать и ужесточать порядок въезда на территорию РФ иностранных граждан. Прежде всего, речь идет о гражданах среднеазиатских республик", — сказал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может уже в 2013 году разрешить въезд в страну гражданам государств СНГ, в том числе и украинцам, только по загранпаспортам.