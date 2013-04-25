Полиция нашла схрон с оружием белгородского стрелка

В Белгородской области найдено оружие Сергея Помазуна, обвиняемого в убийстве шести человек.

Об этом со ссылкой на МВД РФ сообщает Lenta.ru.

Сумки с пятью единицами огнестрельного оружия - 3 карабинами и 2 гладкоствольнымих ружьями - были найдены в лесу в районе болот, где скрывался преступник. Там же найдены личные вещи Помазуна.

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Сам Помазун ранее заявил на допросе, что то ли закопал, то ли утопил орудия убийства. На момент задержания он имел при себе только нож, которым ранил полицейского.

Ранее "Главред сообщал, что 22 апреля Помазун украл у своего отца карабин, винтовку и травматический пистолет, после чего на отцовском BMW приехал в магазин "Охота". Там он застрелил трех продавцов, случайного прохожего и двух школьниц 14 и 16 лет. После этого он похитил в магазине оружие и скрылся на автомобиле, который вскоре бросил. Преступник до позднего вечера 23 апреля скрывался в болоте у железнодорожного полотна. Как только он вышел к станции, его задержали. При этом он нанес несколько ножевых ранений полицейскому.