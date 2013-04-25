Названы десять главных ошибок бостонских террористов

Братья Тамерлан и Джохар Царнаевы, которых подозревают в организации теракта в Бостоне, допустили ряд ошибок, которые позволили полиции Бостона и ФБР довольно быстро их найти.

Издание The Daily Telegraph составил ТОП-10 самых нелепых поступков братьев-чеченцев, которые выдали их причастность к теракту в Бостоне и позволили полиции быстро выяснить их местонахождение, сообщает ТСН.

1. Джохар показал лицо на камеры

ФБР и полиция определились с подозреваемыми благодаря видео с камер наблюдения. Как сообщает The Daily Telegraph, Царнаевы не догадались скрыть свои лица.

Если Тамерлан по крайней мере замаскировался с помощью темных очков, то Джохар даже кепку одел козырьком назад. Таким образом ФБР смогли выяснить имена подозреваемых, зная, какие они на вид.

2. Не эмоционально отреагировали на взрывы

ФБР обратило внимание на братьев Царнаевых из-за того, что на видео с камер наблюдения они, в отличие от других очевидцев теракта в Бостоне, не проявили никаких эмоций.

Братья хотя и делали вид, что они пришли на марафон не вместе, однако выделялись среди других нетипичным спокойствием, когда произошли взрывы. Из-за этой детали ФБР обратили внимание на другие "нестыковки" в поведении парней.

"За 30 секунд до первого взрыва Джохар поднес свой мобильный телефон к уху и делал вид, что он разговаривает. Его разговор длился 18 секунд. Когда произошел взрыв, он положил трубку", - говорится в рапорте ФБР.

При этом, если в бюро подчеркивают, что шокированные очевидцы побежали в сторону финиша - на восток, то братья через несколько секунд после взрывов спокойно пошли в противоположную сторону.

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3. Оставили автомобиль для бегства в автосервисе

Братья Царнаевы оставили свой автомобиль в автосервисе. А после теракта на Бостонском марафоне пришли забирать его. Их поведение показалось работникам автосервиса подозрительным.

"Младший брат очень нервничал. Он грыз ногти свои, а его колени дрожали, когда он со мной говорил. "Мне нужна машина, я хочу ее вернуть сейчас же",- кричал он мне", - рассказал механик Гильберто.

4. Царнаевы остались в Бостоне

После первого взрыва в Бостоне братья Царнаевы не сбежали из города. Они ходили в спортзал, занимались домашними делами. А Джохар Царнаев даже пошел на студенческую вечеринку в Массачусетском университете.

Очевидно, что у террористов было время убежать от полиции и спрятаться. Однако они не воспользовались такой возможностью.

5. Террористы выдали себя, сняв деньги с банкомата

Джохар и Тамерлан не спланировали свое бегство. На это у них даже не было денег. Они захватили заложника и заставили его отдать им кредитную карточку и сказать свой PIN-код.

Когда террористы сняли 800 долларов со счета своего заложника, полиция узнала, где они находятся на данный момент.

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6. Царнаевы не умели пользоваться банкоматом

Когда карточку заложника заблокировали, Царнаевы не поняли этого и начали искать другой банкомат сети. Полиция предполагает, что братья не догадались о связи всех банкоматов между собой.

Таким образом, полиция знала, где их следует искать. Именно поэтому произошла перестрелка с правоохранителями в студенческом городке, во время которой погиб Тамерлан Царнаев.

7. Братья признались заложнику о причастности к теракту

Согласно рапорту ФБР, братья Царнаевы признались своему заложнику о своей причастности к теракту в Бостоне. Они остановили мужчину на автомобиле и приказали ему отдать им транспортное средство, пугая, что именно они те террористы, устроившие взрывы во время марафона.

"Ты слышал о бостонских взрывах? Это мы сделали", - сказал Тамерлан заложнику.

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8. Остановились поесть и позволили заложнику сбежать

Еще одной грубой ошибкой террористов из Бостона стало то, что они дали шанс своему заложнику убежать от них. Братья остановились возле магазина, и пошли покупать еду, оставив заложника в машине.

Он в свою очередь сбежал и вызвал полицию, тем самым подтвердив вину Царнаевых в терактах во время марафона в Бостоне и рассказав, где их искать.

9. Террористы оставили себе мобильный телефон заложника с GPS

Несмотря на побег своего заложника, они продолжали пользоваться его автомобилем, не догадавшись, что полиция уже знает номер и марку их транспорта.

Кроме того, Царнаевы не избавились от мобильного телефона заложника, который был оснащен GPS-передатчиком. Это позволило ФБР узнать точно, где они прячутся.

10. Братья вооружились пневматическим пистолетом

По неизвестным причинам, Царнаевы в своем арсенале имели еще и пневматический пистолет, который в США считается игрушкой.

Конечно, это не вывело полицию на террористов. Однако, по мнению The Daily Telegraph, такое оружие в арсенале было просто глупостью. Тем более, что кроме пневматического пистолета у них было 8 самодельных бомб, 2 огнестрельные пистолета и карабин М4.

Ранее "Главред" сообщал, что во время теракта в Бостоне погибли три человека, еще 282 получили ранения. При задержании Царнаевых старший брат Тамерлан получил смертельные ранения и скончался в госпитале, а младшему Джохару удалось выжить – он был арестован и сейчас дает показания в госпитале.