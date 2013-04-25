Суд рассказал, как угонщик машин превратился в белгородского стрелка

Областной суд Белгорода опубликовал данные о судимостях Сергея Помазуна, которого обвиняют в убийстве шести человек, в том числе двух несовершеннолетних девочек.

Изначально Помазун сидел за банальные угоны автомобилей. Об этом со ссылкой на сайт облсуда сообщает Newsru.com

Любопытно то, что в исправительных учреждениях будущий убийца не исправлялся, а напротив, освобождаясь, сразу принимался за старое. И, несмотря на рецидивы, умудрялся выходить досрочно.

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Судимостей у Помазуна до настоящего времени было четыре. Первый приговор 22-летний парень получил в феврале 2003 года за то, что вместе с приятелями вскрыл чужой гараж и угнал ВАЗ-21074, который потом разобрал и продал по частям. Спустя два месяца компания угнала ВАЗ такой же модели. За две похищенные машины Помазун получил два года условно.

В ноябре 2003 года он с подельниками вновь вскрыл гараж и угнал ВАЗ-21060, затем, по привычной уже схеме, разобрал и продал по частям. В июне 2005-го он получил реальный срок, а с учетом непогашенного условного осуждения угонщику дали 4 года колонии-поселения.

Спустя три месяца срок увеличили до 5 лет и 1 месяца и изменили место отбытия наказания на колонию общего режима. Все дело в том, что к сентябрю 2005 года завершились следствие и суд по другому уголовному делу Помазуна - в 2004-м он избил полицейского, пытавшегося его задержать как раз за угоны автомобилей.

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В 2007-м Помазуну откали УДО, однако каким-то образом мужчина уже в начале 2008 года оказался на свободе и вновь совершил угоны. Помимо ВАЗ-21124 угнал Mazda 6.

В июне 2008 года с учетом непогашенной предыдущей судимости Помазун был приговорен к 5 годам и 4 месяцам колонии строгого режима. Однако уже в июле того года срок заключения был снижен до 4 лет и 10 месяцев, так что 20 декабря 2012 года преступник вышел на свободу. 24 апреля 2013 года он расстрелял шесть человек, включая двух школьниц.

Найденные на месте и извлеченные из тел жертв осколки пуль говорят о том, что "стрелок" перед нападением зарядил свою винтовку "Вепрь" разрывными пулями. При этом он намеренно стрелял в голову своим жертвам, пишет LifeNews.

Причины такой жестокости могут крыться в пристрастии Помазуна к наркотикам и его нездоровой психике, полагают родственники убийцы. Впрочем, пока психиатрическая экспертиза арестованного еще не проводилась, да и результаты медицинского обследования не готовы, так что нахождение его в состоянии наркотического опьянения в момент преступления пока не подтверждается.

фото: vesti.ru