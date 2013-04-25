Стрельба во Франции: из автомата Калашникова убиты три человека

Во Франции в городе Истр, в 20 километра к западу от Марселя, мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова и убил трех человек, сообщает Agence France-Presse.

Еще один человек получил легкое ранение, сообщает Lenta.ru.

Вскоре преступника удалось поймать, им оказался 19-летний француз, который ранее попадал в поле зрения полиции из-за хранения оружия. Известно, что он имел психиатрические заболевания. Автомат, из которого стрелял француз, был найден рядом с местом преступления. Во время ареста он не оказывал сопротивления полиции.

Имя преступника не разглашается. По предварительным данным, он стрелял в случайных прохожих, никаких данных о его связи или знакомстве с жертвами нет. Одни из погибших, мужчина около шестидесяти лет, был застрелен за рулем своей машины. Еще двое погибших — мужчины в возрасте 35 и 45 лет, они шли по улице, когда была открыта стрельба.

Ранее "Главред" сообщал, что Францию потрясло убийство семи человек в марте 2012-го в Тулузе. 23-летний Мухаммед Мера на мотороллере расстрелял одного военнослужащего в штатском в Тулузе и двоих военных в форме в городе Монтобан в 50 км от Тулузы. Позже он совершил нападение на еврейский колледж в Тулузе, где открыл стрельбу по учащимся и их родителям. Погиб 30-летний преподаватель-раввин, двое его сыновей 5 и 4 лет и 7-летняя дочь директора колледжа. Тяжело ранен был 17-летний подросток.