Братья Царнаевы хотели устроить теракт в центре Нью-Йорка

Братья Тамерлан и Джохар Царнаевы, которых подозревают в организации теракта в Бостоне, обсуждали возможность теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах США телеканала NBC сообщает Lenta.ru.

Об обсуждении новых терактов следователям Джохар сообщил во время допроса. Он указал, что после взрыва в Бостоне они с Тамерланом хотели поехать в Нью-Йорк и отпраздновать там теракт, а также взвешивали возможность устроить взрыв на площади.

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При этом источники телеканала подчеркнули, что никаких фактических приготовлений к теракту в Нью-Йорке братья Царнаевы осуществить не успели. Один из собеседников агентства назвал план террористов "по меньшей мере амбициозным". После того, как Царнаеву зачитали его права, он давать показания перестал.

Глава полиции Нью-Йорка Рэй Келли ранее рассказывал, что у следователей есть фотографии Джохара Царнаева на Таймс-сквер в компании еще четырех человек. Снимки были сделаны в ноябре 2010 года, но их происхождение неясно, отмечает NBC. В мае того же года на площади было обезврежено взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Организатора теракта задержали и в октябре 2010 года приговорили к пожизненному сроку.

Ранее "Главред" сообщал, что во время теракта в Бостоне погибли три человека, еще 282 получили ранения. При задержании Царнаевых старший брат Тамерлан получил смертельные ранения и скончался в госпитале, а младшему Джохару удалось выжить – он был арестован и сейчас дает показания в госпитале.