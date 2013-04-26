В психбольнице Подмосковья заживо сгорели почти 40 человек

В подмосковном поселке Раменский в психиатрической больнице произошло возгорание, жертвами которого стали, по предварительным данным, 38 человек. Пожар начался в ночь на пятницу в 2.23 в психиатрической больнице №14.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области, пишет РИА Новости.

Данные о погибших пока разнятся. Так, МЧС сообщает, что в клинике находился 41 человек, трое успели спастись. По данным ведомства, в настоящее время найдены тела 12 погибших, пожарные продолжают разбор завалов и поиск.

ГУМВД по Московской области, в свою очередь, сообщает, что жертвами пожара стали 36 человек, а двое смогли спастись, выпрыгнув из окна.

МЧС России на своем сайте опубликовало список пациентов и сотрудников, которые находились в момент пожара в больнице. В списке 41 человек. Согласно этим данным, трое — сотрудница и двое пациентов — живы, судьба остальных устанавливается.

Возгорание было обнаружено почти сразу — в здании сработала пожарная сигнализация. Как рассказал РИА Новости директор департамента надзорной деятельности МЧС РФ Юрий Дешевых, после срабатывания сигнализации медсестра вышла в коридор, нашла там больного и увидела огонь в конце коридора. Женщина сначала пыталась потушить возгорание, но потом поняла, что не справится. Тогда она вывела из горящего здания двух пациентов.

Инспектора Госпожнадзора проводили плановую проверку клиники в январе 2012 года. Тогда были выявлены нарушения режимного характера: отсутствовали плафоны на лампах, указатели выхода были не везде, затруднен проезд к пожарному водопроводу. В августе проводилась

Специфика лечебного учреждения, вполне возможно, могла стать одной из причин большого количества жертв. На окнах одноэтажной кирпичной клиники были железные решетки. Кроме того, огонь вспыхнул глубокой ночью, а больные находились под действием лекарственных препаратов и крепко спали.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, пожарные, работавшие в здании, находили погибших прямо в кроватях — люди даже не пытались спастись.

ГУМВД по Московской области сообщило, что, по предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. МЧС о причинах пока не говорит. Точную причину пожара установят специалисты в ходе тщательной экспертизы.

Сейчас пожарные продолжают разбор завалов в сгоревшей клинике, идет поиск тел погибших. На месте работают следователи Следственного комитета и полиция.

Видео: Вести.ру