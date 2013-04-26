После взрыва в Бостоне у террористов оставались еще шесть бомб

По сообщению полиции Нью-Йорка, после теракта в Бостоне в распоряжении братьев Царнаевых оставалось одно самодельное взрывное устройство, помещенное в скороварку, а также пять бомб из обрезков металлических труб, передает агентство Associated Press.

Взрывные устройства предположительно могли быть использованы для теракта в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Находящийся в больнице Джохар Царнаев сообщил следствию, что они с его старшим братом Тамерланом обсуждали возможность организации теракта в центре Манхэттена в Нью-Йорке.

Однако, ранее он утверждал, что они с братом собирались в Нью-Йорке отпраздновать успешно проведенный теракт, но не планировали организацию взрывов в этом городе.

Позже стало известно, что Царнаев прекратил давать показания сразу после того, как ему было зачитано уведомление о правах.

Напомним, что братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых называют организаторами и исполнителями теракта на бостонском марафоне 15 апреля 2013 года. Из-за двух взрывов на финишной прямой погибли три человека, более 200 пострадали. Старший из братьев, Тамерлан, погиб в перестрелке с полицейскими 19 апреля, тогда как Джохар был арестован на следующий день.