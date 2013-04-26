Подозреваемый в бостонском теракте найден мертвым

В американском штате Род-Айленд нашли тело 22-летнего студента Брауновского университета Сунила Трипат, которого ошибочно подозревали в причастности к теракту в Бостоне.

Погибшего нашли еще во вторник, 23 апреля, точная причина смерти пока не установлена. Об этом со ссылкой на ABC News сообщает Lenta.ru.

Трипати последний раз видели живым 16 марта, после этого он пропал без вести.

Имя Сунила Трипати появилось вскоре после бостонских взрывов на блогерском портале Reddit: студента назвали возможным подозреваемым. Ситуацию усугубило то, что никто не знал, где находится молодой человек, и многие решили, что он ударился в бега.

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Позднее выяснилось, что Трипати пропал задолго до взрывов, а в его квартире нашли записку, в которой говорилось, что он собирается покончить с собой. А 19 апреля власти обнародовали официальную информацию о подозреваемых в теракте, которыми были названы братья Тамерлан и Джохар Царнаевы.

Reddit принес публичные извинения за публикацию данных Сунила Трипати.

Ранее "Главред" сообщал, что два взрыва произошли во время финиша ежегодного бостонского марафона 15 апреля 2013 года. В результате погибли три человека, 282 получили ранения. Один из подозреваемых, Тамерлан Царнаев, был убит в перестрелке с полицией, второго, Джохара, удалось задержать. Ему предъявлены обвинения, по которым ему грозит смертная казнь.

Фото: abcnews.go.com