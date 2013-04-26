Массовые беспорядки в Мадриде: пострадали почти 30 человек

В результате беспорядков, вспыхнувших накануне вечером в центре Мадрида, пострадали 29 человек. Среди пострадавших - 14 полицейских. Еще 15 человек задержали стражи порядка.

Главным требованием участников акции был роспуск парламента, который, по их мнению, не может найти пути выхода из экономического кризиса. Вскоре после начала массовая акция протеста переросла в ожесточенные столкновения с полицией, сообщает ЕРА.

Согласно последним официальным данным, безработица в Испании взлетела на новую рекордную отметку в 27,2% в первом квартале 2013 года. Согласно опубликованным отчетам, общее число безработных в стране превысило 6 миллионов.

видео: Вести.ру